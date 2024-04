The Sandman 2 | svelati il numero e i titoli degli episodi della nuova stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024) I fan saranno contentiultimi aggiornamenti in merito alla secondaserie Netflix Con le riprese attualmente in corso, sono stati pochi gli aggiornamenti circa la2 di The, ma a quanto pare adesso siamo in grado di scoprire ildi cui sarà composta e addirittura anche idi questi ultimi. La prima, come saprete, vedeva protagonista, alias Sogno, l'essere cosmico che controlla tutti i sogni. Il personaggio veniva catturato e tenuto prigioniero per più di un secolo, ma una volta liberatosi ha dovuto viaggiare attraverso diversi mondi e linee temporali per risolvere il caos che la sua assenza ha causato. Non è ancora stata …