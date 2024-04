Splendida Cornice | stasera su Rai 3 | ospiti e anticipazioni della puntata del 4 aprile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024)su Rai 3, a partire dalle 21:25 va in onda una nuovadel programma condotto da Geppi Cucciari.alle 21:20 su Rai 3 torna, il format di Rai Cultura. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. Carmen Giorgio, ex compagna di cella di Ilaria Salis, sarà ospite di Geppi Cucciaridel 4Il programma torna con una nuovaricca didel mondomusica e dello spettacolo. In studio ci sarà Gianmarco Tognazzi, che abbiamo visto come guest nel secondo episodioserie Call My Agent - Italia 2, qui una nostra ...