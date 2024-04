Speed 03 04 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, parte il nuovo show della WWE su Twitter, mi aspettavo uno show corto di tipo mezz’ora con all’interno 3-4 match, ma invece sul canale X della WWE hanno caricato solo 2 match, perciò analizziamo più velocemente di Sonic che scappa da Jim Carrey Ricochet vs Dragon Lee Tempo-2:57 Mi ero ripromesso che non sarei partito prevenuto ma c’è veramente poco che si salva in questi 3 minuti, il no selling in certe fasi mi ha dato veramente fastidio, chiude la contesa il sosia non carismatico di Andrew Tate con una CodeBreaker Vincitore: Ricochet Quest’ultimo avanza nel torneo a 8 per decretare il primo campioneBronson Reed vs Cedric Alexander Tempo-1:51 Almeno in questo match non assistiamo alla mancanza di selling, Cedric nulla può contro Big Bronson Reed che chiude con la Tsunami Vincitore: Bronson Reed Bronson ...