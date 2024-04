Riot Games | “LoL e Teamfight Tactics saranno presenti alla Coppa del Mondo Esport”

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di giovedì 4 aprile 2024)ha recentemente annunciato un’iniziativa senza precedenti neldeglis: permetterà alle squadre di League of Legends (LoL) e ai giocatori di(TFT) di partecipareprossima edizione delladeldis (EWC), che si terrà a Riyadh (capitale dell’Arabia Saudita). Questa mossa alquanto audace segue il lancio dei server dedicatiregione MENA (Middle East and North Africa) nel 2024, dimostrando l’impegno costante dinel migliorare l’esperienza di gioco in tutte le regioni. Anche se l’s World Cup non è un evento ufficiale di LoLs enon è coinvolta ...