Proteggono dal rischio cardiovascolare | vantano proprietà antinfiammatorie ma non solo | gli Omega 7 sembrano infatti essere validi alleati anche per prevenire l' aumento di peso e mantenere la pelle al top Dove si trovano e come sfruttarne al meglio le virtù? Lo abbiamo chiesto a un’esperta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dei benefici per la salute dei cosiddetti acidi grassi si sente parlare spesso. Ma se fino ad oggi i più conosciuti erano gli3 e gli6, di recente sta destando interesseun nuovo gruppo, quello degli7. Dieta anti mal di testa: l’importanza dei cibi ricchi di3 X «Gli7 sono grassi ...

Gli abitanti di Un’isola Caraibi ca hanno denunciato i Paesi Bassi per i mancati interventi contro il cambiamento climatico. È quanto accaduto a Bonaire, isola che amministrativamente costituisce una ... (ilfattoquotidiano)

EMILIANO E PALESE CON I 300 NUOVI MEDICI SPECIALIZZANDI DELL’UNIVERSITÀ DI BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese hanno partecipato questa mattina nell’Aula Magna “G. De Benedictis” della Scuola di Medicina dell ...ilikepuglia

Guerra Ucraina Russia, news. Attacco con droni su Kharkiv, 5 morti. LIVE - Sono stati colpiti due quartieri residenziali "densamente popolati". Tra le vittime ci sono tre operatori dell'emergenza, intervenuti sul posto per soccorrere i civili. L'attacco è avvenuto utilizzand ...tg24.sky

Sindrome dell’intestino irritabile, le iniziative Aboca per la sensibilizzazione - Aboca ha avviato iniziative speciali per farmacisti, medici e pazienti per accendere i riflettori sulla sindrome dell’intestino irritabile.farmaciavirtuale