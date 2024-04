Paura per Arisa | malore durante il concerto | «Chiamate l’ambulanza» VIDEO

(Di giovedì 4 aprile 2024)ormai non è solamente una cantante, ma anche un noto volto televisivo: oltre a The Voice Senior, attualmente è impegnata in una serie di concerti. Propriouno di questi è avvenuto un brutto incidente… Dopo Terrasini,si è esibita a Sessa Arunca e proprio qui è accaduto il fattaccio:il...

Luino, 3 aprile 2024 – Vigili del fuoco in azione questa sera a Luino, l’allarme è scattato alle 19,30, con la richiesta di soccorso per due ragazzi stranieri, diciannovenni, in difficoltà nelle ... (ilgiorno)

Santanchè, oggi alla Camera il voto sulla mozione di sfiducia. Lei: "Sono tranquillissima" - Sono zero preoccupata: male non fare, Paura non avere - ha detto pubblicamente Santanchè ... alla Camera è stata respinta la mozione di sfiducia contro Salvini per i presunti rapporti della Lega con ...tg24.sky

Sottopasso di via Cappuccini, si allungano i tempi per la riapertura. Burocrazia e arcata da mettere in sicurezza - Martedì pomeriggio i tecnici di Rfi sono arrivati a Pordenone per eseguire un nuovo sopralluogo in corrispondenza ... a maggior ragione dopo la scossa di terremoto che prima di Pasqua ha riportato la ...ilgazzettino

Se potessi dirti addio, stasera in tv la seconda puntata della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik: Elena scopre l'identità del paziente 13 - Gabriel Garko torna a recitare e lo fa in una nuova serie in onda, con la seconda puntata, stasera in tv, giovedì 4 aprile, su Canale 5. Nel thriller “Se potessi dirti ...ilmessaggero