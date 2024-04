Nuoto Artistico | l’Italia in preparazione per gli Europei e le Olimpiadi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma – Due impegni internazionali importanti, di prestigio per lo sport italiano.. E per la Nazionale Italiana diriprende le attività di, divisa in due gruppi. I convocati e le interviste – feder.it Il Direttore Tecnico Tricolore ha convocato 18 atleti: in nove proseguiranno gli allenamenti a Roma verso ledi Parigi (5-10 agosto); altri nove si raduneranno a Savona verso i campionatidi Belgrado (10-14 giugno). Collegiale a Roma, presso la piscina del Centro Polivalente della Polizia di Stato dal 5 al 15 aprile Atlete: Linda Cerruti (RN Savona / Marina Militare), Marta Iacoacci (Aurelia/ Marina Militare), Sofia Mastroianni (RN ...

