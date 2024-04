Morto Gaetano Pesce | la poltrona Up che fece la storia al FuoriSalone

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 aprile 2024) È, celeberrimo architetto, scultore, designer e, in generale, artista italiano. Una figura che ha fatto lanel suo settore, soprattutto grazie all’intuizione della serie Up di poltrone, ideate alla fine degli anni Sessanta. Nato nel 1939 a La Spezia, si è spento a New York a 84 anni, che ha esposto molte delle sue opere presso il MoMA (così come al Victoria and Albert Museum di Londra). Addio aaveva scelto New York come città nella quale trascorrere la sua vita nell’ormai lontano 1983. È qui che ha sede la sua Fish Design. Le sue variopinte opere sono adorate in tutto il mondo e vendute nelle più importanti gallerie. L’annuncio della sua dipartita è stato pubblicato sulla sua pagina ufficiale ...