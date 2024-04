Migranti | linea dura del governo | criminali rispediti nei paesi d’origine per svuotare le carceri

(Di giovedì 4 aprile 2024)delsuiche delinquono e sui “soggiorni” in carcere, a spese degli italiani. L’obiettivo è rispedire neidi origine gli stranieri detenuti in Italia e con condanne, anche solo in primo grado, perleitaliane, sovraffollate da anni, stringendo accordi bilaterali con gli Stati africani, secondo le linee guida del Piano Mattei sull’immigrazione. Al lavoro c’è il ministero della Giustizia, la Farnesina e quello degli Interni, Nordio, Tajani e Piantedosi, ma a coordinare la strategia è direttamente Palazzo Chigi., obiettivo:lecon i rimpatri I dati del Viminale sono significativi, come spiega bene oggi un lungo articolo del Messaggero. ...

Un pezzo di sinistra si accorge dell'emergenza Migranti, ma non in Italia - Ma quale buonismo esasperato: non tutti i leader rossi sono per i porti aperti. In Germania brilla la stella di Sahra Wagenknecht: "Richiedenti asilo Così sono troppi" ...ilgiornale

L’Istat sbugiarda Salvini e Valditara: Italia in “inverno demografico” retta dai Migranti - I dati Istat confermano natalità in picchiata e un Paese che si regge solo grazie all’ingresso di Migranti che ringiovaniscono la popolazione ...unita

Ong soccorre barchino al largo di Lampedusa: 3 cadono in mare, sono dispersi: c'è anche una neonata di 4 mesi - Quarantaquattro, fra cui 5 donne e un minore, i Migranti portati invece in salvo. Dopo l'approdo a molo Favarolo, 4 sono stati portati in via precauzionale al poliambulatorio ...agrigentonotizie