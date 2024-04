Mercatini contro il degrado Ora la piazza “sfratta“ i vandali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Riqualificare lapiù grande e centrale della città, non solo e non tanto dal punto di vista strutturale, quanto da quello “sociale”. Trasformandola dal luogo del, dal regno delle bande giovanili, come è adesso, in un epicentro di eventi di aggregazione, intrattenimento e cultura enogastronomica. È il tentativo – molto atteso dai residenti, dai negozianti rimasti e dalla cittadinanza in genere – che l’amministrazione comunale di Desio ha deciso di fare relativamente aDon Giussani. L’ampia area proprio dietro il municipio, che negli ultimi anni è stata terreno di conquista per, malintenzionati, fracassoni, con il danneggiamento delle attrezzature ginniche, l’abbandono della fontana, gli schiamazzi, qualche episodio di microcriminalità, e la relativa desertificazione. Nei giorni scorsi ...