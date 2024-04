L’uomo dei ghiacci – The Ice Road | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 aprile 2024)dei– The Ice: trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 4 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondadei– The Icedel 2021 scritto e diretto da Jonathan Hensleigh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un’esplosione in una miniera di diamanti di Manitoba intrappola 26 minatori. Mike McCann e suo fratello Gurty, un veterano della guerra in Iraq che soffre di PTSD e afasia, lavorano per una società di autotrasporti fino a quando Mike prende a pugni un altro camionista per essersi riferito a Gurty come un “ritardato”, e vengono entrambi licenziati. Jim Goldenrod, un altro camionista, accetta di condurre una missione di salvataggio per trasportare teste di pozzo alla ...