Luke Fleurs | il difensore sudafricano ucciso da due malviventi a 24 anni

Mondo del calcio in lutto: ucciso a soli 24 anni - Tragedia nel mondo del calcio con il 24enne difensore sudafricano Luke Fleurs è stato ucciso mercoledì 3 aprile nel corso di una rapina. Tifosi (ANSA) – Calciomercato.it Aveva da poco compiuto 24 anni ...calciomercato

