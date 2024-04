Letizia di Spagna | la sintonia con Filippo VI è una questione di sfumature

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il trionfo di petali rosa sull'abito della regina è così irresistibile che anche il monarca spagnolo decide di sfoggiarlo con una cravatta. Un look di coppia perfetto per la primavera e che mostra quanto i due siano affiatatati più che mai

Black & white per gli impegni istituzionali di tutti i giorni. Una spruzzata di rosa per celebrare la primavera. E un po’ di celeste per mettere tutti di buon umore. ... (iodonna)

I reali di Spagna incontrano il fratello del finanziere Zara - Madrid. In occasione del raduno europeo dei familiari delle vittime del terrorismo i reali di Spagna Felipe e Letizia, come si vede dalla foto, hanno incontrato Angelo Zara, il fratello del ...rainews

Leonor di Spagna, il primo viaggio da sola (a New York) per incontrare l'«amico del cuore» - La figlia dei sovrani di Spagna è volata Oltreoceano per incontrare Gabriel Giacomelli, il diciannovenne conosciuto in college che da circa un anno viene indicato come suo fidanzato ...vanityfair

Leonor di Spagna, la verità sul suo ex compagno, Gabriel Giacomelli - Una Pasqua diversa dal solito per Leonor di Spagna. La futura Regina ha trascorso le recenti festività da sola, a New York, senza il padre Felipe, la madre Letizia e la sorella minore Sofia. Secondo ...dilei