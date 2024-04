Lega | a Napoli aderisce l’imprenditore edile Domenico Brescia

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Lacresce anche a. Ha aderito al partito di Matteo Salvini, imprenditore di trent’anni, impegnato nel settore, consigliere comunale nel capoluogo campano ed eletto con più di 3.700 preferenze”. Lo si legge in una nota di via Bellerio. ”L’ingresso diconferma che abbiamo un progetto serio e credibile – sottolinea Matteo Salvini – . Siamo determinati a crescere da Sud a Nord, anche grazie ai risultati di buon governo della, sia sui territori che a livello nazionale”. ”Sono contento di avviare e aderire a un progetto che valorizza il territorio e la classe dirigente. Voglio essere uno dei protagonisti per la crescita dellain Campania”, ha detto. L'articolo proviene da ...

Aurelio De Laurentiis ha scaricato la responsabilità dell’operazione Osimhen sul suo ex ds Giuntoli, affermando di non aver mai conosciuto il presidente del Lille. La difesa di Aurelio De Laurentiis ... (napolipiu)

Il motivo per cui Giuntoli non è tra gli indagati del caso Legato a Osimhen - Alle 13.30 di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato la Procura di Roma dopo aver fatto chiarezza sulla propria posizione e quella del Napoli in merito al caso Osimhen per cui ...msn

Tuttosport - Caso Osimhen, ADL tira in ballo Giuntoli ma le firme sono sue - A scriverlo è il quotidiano Tuttosport che commenta la vicenda Legata all'affare Osimhen dopo l'interrogatorio a De Laurentiis in Procura a Roma.tuttonapoli

Napoli, Art_If promuove la prima mostra “Immaginari Artificiali” al Kestè: «Evento dedicato a immagini create con AI» - È programmata per venerdì 5 aprile 2024 alle ore 19.00, al Kestè di Napoli in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, l’inaugurazione ...ilmattino