Le false verità della Cia

(Di giovedì 4 aprile 2024) È assurdo dire che dietro l’attentato al Crocus City Hall di Mosca ci siano i servizi occidentali o l’Ucraina. Gli attentatori sono islamici, punto. Il resto è chiacchiera.Ivano Bennivia email Gentile lettore, è sicuro? Se non fossero implicati servizi stranieri, a me parrebbe un miracolo di Padre Pio. Lei sa come operano i servizi? Legga cosa dice l’ex ministro Signorile al CorriereSera: nel 1980 la Cia, al fine di affossare Carter e favorire l’elezione di Reagan, fece fallire la trattativa italiana per liberare gli ostaggi in mano agli ayatollah. Se alla Cia non interessava la vita degli americani, si figuri quella dei russi. Che gli arrestati siano islamici non significa nulla, come spiegavo giorni fa, e mi conforta che dello stesso parere siano esperti come Alastair Crooke, ex diplomatico britannico, ex agente dell’IM6 e un’autorità in fatto di terrorismo: ...