La Virtus e l’Eurolega | la storia continua A giugno è in arrivo la nuova licenza annuale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Domani a Milano ladisputerà la sua 144sima gara in Eurolega. Venerdì sera contro il Panathinaikos, invece, Daniel Hackett ha registrato la sua 300sima partita nella massima competizione continentale. Le due storie viaggiano sulle stesse rotaie dal 2022 e sono destinate a rimanere a braccetto fino al 2026. Chi si diverte ad abbinare un significato particolare ai numeri, sa che le due cifre hanno in comune la figura dell’angelo. Nel primo caso è la misura in braccia, comunicata dalla creatura alata, delle mura dellaGerusalemme e da qui l’idea che questo numero rappresenti la ricostruzione, mentre nel secondo viene chiamata in causa la figura dell’angelo custode che ti consiglia di educare e affinare l’istinto per essere sempre persone migliori. Suggestivo che i due concetti calzino a pennello con i soggetti in questione. Nonostante ...

Utilizzare gli impegni di campionato per consentire alla squadra di ritrovare la fiducia in Eurolega . E’ questo lo spirito con cui la Virtus domani alla Segafredo Arena (ore 20, diretta ... (sport.quotidiano)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna , sfida valida per la 33^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Il penultimo della regular season vede in scena ... (sportface)

IL PROGRAMMA. Il Baskonia di scena in casa del Real - Il programma della penultima giornata di Eurolega vede sfide cruciali per la Virtus e il Maccabi. Il Barcellona ospita il Maccabi, mentre il Real Madrid affronta il Baskonia. Altre partite in programm ...msn

Olimpia Milano-Virtus Bologna, streaming gratis e diretta tv in chiaro Dove vedere Eurolega - Presentazione e come seguire in tv e streaming il derby italiano di Eurolega tra Olimpia Milano-Virtus Bologna, in programma venerdì ... che consente di vedere anche le altre partite attraverso ...news.superscommesse

Nicola Brienza, l’intervista al coach di Pistoia: “L’Nba è bellezza assoluta, ma preferisco l’Eurolega” - Il tecnico della squadra rivelazione della Serie A: “Milano e Bologna sono fortissime, le abbiamo battute con fortuna e talento. Con Metta World Peace ho ...repubblica