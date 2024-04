Incendio alla scuola Don Minzoni | lezioni sospese fino a sabato

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ravenna, 4 aprile 2024 – In merito all’che si è verificato nell’area dellamedia Don, in via Cicognani 2 a Ravenna, nel tardo pomeriggio di martedì 2 aprile, si informa che il Comune sta continuando a portare avanti tutte le attività propedeuticheriapertura – messa in sicurezza, pulizia e arieggiamento dei locali - e si anticipa che si renderà necessario sospendere l’attività didattica anche nelle giornate di domani, venerdì 5 aprile, e6. Per quanto riguarda la settimana prossima, verranno dati ulteriori aggiornamenti.

