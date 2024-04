Il Gruppo del lusso francese ha dato il via alla seconda edizione del Premio Maestri d’Eccellenza | per incoraggiare lo sviluppo e la salvaguardia del savoir-faire italiano | rappresentato in concreto da più di 7 000 artigiani che operano sul territorio Candidature aperte fino al 15 maggio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 aprile 2024) Rigore, ricerca, passione. Più semplicemente. Il sapere e la tradizione dell’artigianalità sono tra le cifre più caratteristiche della cultura e dell’economia italiana, ma nonostante questo rischiano di estinguersi. E non perché non ce ne sia più bisogno, come ormai succede spesso per altri mestieri, ma per la mancanza di vocazione delle giovani generazioni. Un vero peccato, perché qualora succedesse, verrebbero a mancare quelle competenze fondamentali a tutte quelle aziende che hanno deciso chequalità non vogliono rinunciare. Ilnon deve scomparire Qualcuno, però, sta cercando di fare qualcosa per garantire che questi mestieri non vengano persi nel futuro: i progetti per sostenere e supportare le eccellenze artigianali del Made in Italy, sono ...