Otto colpevoli, tra cui L’ex prefetto di Pescara, per la tragedia dell’hotel Rigopiano in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse il resort sotto al Gran Sasso causando la morte ... (quotidiano)

Giustizia, piano svuota-carceri: detenuti stranieri nei Paesi d’origine. Il governo punta a intese con gli Stati africani - Far scontare la pena nei Paesi di origine agli stranieri detenuti in Italia. Stringere accordi bilaterali con gli Stati africani per ridurre il sovraffollamento drammatico delle carceri ...ilmessaggero

Tim vince in Appello: lo Stato dovrà versarle un miliardo per canoni non dovuti (di 25 anni fa). Chigi annuncia ricorso - A conti fatti è una manna per i conti di Tim, che si ritrova con un miliardo di euro in più senza senza colpo ferire. In realtà è una storia giuridicamente poco edificante che dice moltissimo del sist ...ilfattoquotidiano

Appello di 13 organizzazioni per azione internazionale a Rafah - "Ad una settimana di distanza da quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione che chiedeva un cessate il fuoco immediato, e dopo solo alcuni giorni da quando la Cor ...ansa