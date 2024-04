Far scontare la pena nei Paesi di origine agli stranieri detenuti in Italia. Stringere accordi bilaterali con gli Stati africani per ridurre il sovraffollamento drammatico delle carceri italiane.... (ilmessaggero)

Erdogan non è imbattibile: ma il futuro del leader turco e dell’Akp è ancora tutto da scrivere - Erdogan non è imbattibile. È questo il messaggio che “suona forte” dalle elezioni amministrative di domenica in Turchia. Elezioni che segnano la prima, importante, e per molti inattesa, sconfitta per ...tpi

Lezione di diritto in Tribunale al processo contro ILVA - Continua la lotta nel caso di Giacomo Campo contro ex Ilva. Gli studenti di diritto assistono al processo. Un impegno per la Giustizia.pugliapress

Giustizia, piano svuota-carceri: detenuti stranieri nei Paesi d’origine. Il governo punta a intese con gli Stati africani - Far scontare la pena nei Paesi di origine agli stranieri detenuti in Italia. Stringere accordi bilaterali con gli Stati africani per ridurre il sovraffollamento drammatico delle carceri ...ilgazzettino