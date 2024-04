Eva Riccobono | “Mi è venuta la sindrome della ‘mammitudine’ | senza i miei figli stavo male”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Evaracconta a Grazia del suo legame con i, Leo e Livia: "Mi èla "mammitudine". I sintomi? Se ti stacchi daistai male, se li affidi a una tata stai male. Io ho deciso di vivere questa malattia. E dico alle donne che ne sono “colpite” di non avere sensi di colpa".

