Dynamite 03 04 2024 Con il proprio sangue

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Un show che ci avvicina sempre di più a quello che sarà il prossimo PPV ovvero Dynasty. Una puntata che presenta sulla carte grandi cose e a noi non ci resta che andare a vedere se le premesse verranno rispettate o meno. Direi quindi di non perdere altro tempo e di immergerci nello show. PROMO: Adam Copeland fa il suo ingresso ed è senza cintura TNT. Copeland ci dice che il non portarsi dietro la cintura è una sua scelta perché vuole parlare ai fan, da ciò che realmente lui è, ovvero anche lui un fan della disciplina. La Rated R Superstar dice che chi fa questo mestiere è per prima cosa un’amante della disciplina e come tale non ha bisogno di criticare, e aggiunge che in generale non serve criticare sempre altri, insistentemente perché sì(CM Punk avrà fatto una gran ...