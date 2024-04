Disturbo specifico dell’apprendimento o dell’insegnamento?

Scopri come la discalculia, un disturbo specifico dell'Apprendimento focalizzato sulla matematica, non limita ma differenzia l'apprendimento. Dai sintomi alle strategie di supporto, esploriamo come genitori ed educatori possono promuovere un'educazione inclusiva e personalizzata, superando le ... Continua a leggere>>

L'emergenza dei disturbi alimentari: è tempo di dare priorità alla prevenzione - Una piaga in costante aumento che colpisce soprattutto i giovani, serve maggiore consapevolezza e screening precoci

Alessandro Impagnatiello e il black out nell'omicidio di Giulia Tramontano: "disturbo ossessivo-paranoico" - Impagnatiello "non era in sé" durante l'omicidio di Giulia Tramontano: la difesa parla di black out, disturbo ossessivo paranoico e narcisismo

Bonifica ordigno bellico: tutte le informazioni che riguardano l'ospedale Belcolle e la Cittadella della salute - NewTuscia – VITERBO – In occasione del prossimo 7 maggio, giorno stabilito per la bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto in via Alcide De Gasperi a Viterbo, la Asl ha emanato delle disposizioni che r

