Città Alta | il parcheggio della Fara apre il 4 maggio E da oggi si riattiva la Ztl serale

(Di giovedì 4 aprile 2024) BERGAMO. Decisa la data di apertura del parking. Nel frattempo, dalla serata di giovedì 4 aprile l’area a traffico limitato die Colli attiva tutte le domeniche si amplia al giovedì, al venerdì e al sabato sera. Via Arena, dal 5 aprile telecamera accesa.

Tempo di lettura: 3 minutiAlla Città dell’ Alta Irpinia è affidata la rappresentanza unitaria dell’area progettuale nei confronti della Regione Campania e del Comitato nazionale per le Aree interne : ... (anteprima24)

Bergamo. Si estende temporalmente, come ogni anno nei mesi centrali dell’anno, la Ztl di Bergamo “ Città Alta e Colli ”: l’area a traffico limitato attiva tutte le domeniche dell’anno si amplia al ... (bergamonews)

Bergamo. Modifiche in arrivo per la viabilità dentro le Mura di Città Alta , con la prima in vigore dalla giornata di domani, 5 aprile. Ma la vera novità, che cambierà anche l’accessibilità della ... (bergamonews)

Edilizia residenziale pubblica, assessore Melasecche: vendita all'asta di 152 alloggi ATER; introiti stimabili in circa 6 milioni di euro ...: La maggior parte dei 152 alloggi messi in vendita è ubicata nei Comuni ad alta tensione abitativa; in particolare, sono 65 a Terni, 29 a Perugia, 19 a Foligno, 9 a Città di Castello, 3 a Spoleto, 3 a ...

Don Ciotti: ''Nella lotta alla mafia torna l'indifferenza, così si rischia di normalizzare il crimine'': Inclusi ovviamente quelli legali, dai mercati agricoli all'alta finanza ". Don Ciotti ha quindi ... Perché, ha detto, " sono i cittadini che fanno le città, non viceversa. E la legalità mette radici in ...