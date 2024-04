Choc in Sudafrica | il difensore della nazionale Luke Fleurs ucciso in una stazione di servizio | aveva 24 anni

Sudafrica, Fleurs ucciso a colpi d’arma da fuoco in una stazione di servizio: calcio sotto Choc - Oggi la polizia ha ufficializzato la notizia della morte di quel ragazzo fotografato negli scatti di gioco: si tratta del calciatore Sudafricano Luke Fleurs, ucciso a colpi di arma da fuoco, durante u ...gonfialarete

La passione, i paparazzi, il carcere: la storia d'amore tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez - Belen Rodriguez è stata uno dei grandi amori di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi e l'argentina si conobbero nel 2009 e la loro relazione durò fino al 2012, quando Corona finì in carcere ...ilgiornale

Pullman precipita in un burrone e prende fuoco in Sudafrica: 45 morti, si salva sono una bambina di 8 anni - Strage sul pullman. Una bambina di 8 anni è l'unica sopravvisuta in un incidente stradale in Sudafrica in cui sono morte 45 persone. L'autobus sul quale viaggiavano ...leggo