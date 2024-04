(Di giovedì 4 aprile 2024) L'attrice ha interpretato Ingrid Cortez nel film d'azione con Antonio Banderas, Alexa Vega e Daryl Sabara.ha dichiarato che sta ancora cercando di capire come sia stata scelta comedi due bambini in età scolare a 27 anni in Spy. Durante una recente intervista con Buzz, l'attrice, che interpretava Ingrid Cortez, ha ripensato al periodo in cui ha girato la pellicola del 2001, insieme ad Antonio Banderas, Alexa PenaVega e Daryl Sabara. Il film d'azione e avventura, diretto da Robert Rodriguez, seguiva una famiglia di spie. Il gioco di Gerald,: "Temevo che sarebbe stata la fine della mia carriera" Le parole dell'attrice "È così divertente perché avevo 27 anni", ha …

Per l'imminente adattamento dell'opera di culto di Stephen King , Mike Flanagan potrebbe tornare a collaborare con la sua musa Carla Gugino . Nonostante l'esito poco felice dell' adattamento per il ... (movieplayer)

La star di La caduta della casa degli Usher, Carla Gugino , è stata scritturata per un ruolo in The Friend , il prossimo film con Naomi Watts e Bill Murray . Dopo aver ottenuto una nomination ai Critics ... (movieplayer)

Carla Gugino su Spy Kids:"Nel 2001 era fisicamente impossibile per me fare la madre" - Intervistata di recente da BuzzFeed, Carla Gugino ha parlato dell'esperienza vissuta sul set di Spy Kids, il primo film del franchise adolescenziale del 2001, nel quale interpreta Ingrid Cortez, madre ...cinema.everyeye

Carla Gugino : "Era fisicamente impossibile che interpretassi una madre in Spy Kids" - Carla Gugino ha dichiarato che sta ancora cercando di capire come sia stata scelta come madre di due bambini in età scolare a 27 anni in Spy Kids. Durante una recente intervista con BuzzFeed, ...movieplayer

Il gioco di Gerald, Carla Gugino: "Temevo che sarebbe stata la fine della mia carriera" - Il gioco di Gerald: Bruce Greenwood e Carla Gugino in una scena "Non ho mai gravitato attorno all'horror, di per sé. Nel senso che amo qualsiasi genere fatto bene. Quindi mi adatto a tutto", ha detto ...movieplayer