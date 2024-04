Brighton & Hove Albion vs Arsenal – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilcerca un altro scalpo contro l’, in corsa per il titolo, nell’anticipo del sabato 6 aprile sera di Premier League all’Amex Stadium sulla costa meridionale. I Seagulls non sono riusciti a superare il Brentford nel pareggio di mercoledì, mentre i Gunners, pur non essendo al meglio contro il Luton Town, hanno trionfato per due reti a zero. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre...