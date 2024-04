Astrofisica | 5 team di ricercatori italiani pronti a dare la caccia al “Sole nero”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Cinque gruppi di ricerca dell’Istituto Nazionale disi preparano a volare oltreoceano per partecipare allaal, ovvero lo studio dell’attesissima eclissi totale diche il prossimo 8 aprile oscurerà i cieli del Nord e Centro America, dal Messico al Canada. L’occasione è preziosa perché la Luna coprirà completamente il disco solare e permetterà di osservare in dettaglio la parte più esterna dell’atmosfera solare, la corona, proprio nel periodo di massima attività dell’attuale ciclo solare. Albino Carbognani, ricercatore dell’Inaf di Bologna, andrà in Texas (uno dei posti migliori per l’osservazione perché sarà attraversato dalla linea centrale dell’ombra lunare) per verificare quante stelle si possono riprendere in cielo durante l’eclissi. Proverà anche a osservare ...