Alcol test all’arbitro durante la partita | incredibile ma sobrio – Domeniche bestiali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pasquetta terminata, bagordi pure, ma naturalmente restano i postumi, altrettanto naturalmente amplificati nelle. C’è l’, ovviamente, e gli etilometri devono passare dalle strade al campo, c’è la scampagnata tradizionale che come sempre travalica i propri confini nellee diventa altro, ci sono i parenti, miocuggino incluso, e relativa nefasta influenza. Ma le festività finiscono, le case di campagna si chiudono: occhio a lasciare dentro qualcuno però! MIOCUGGINO – Si sa, capita che le festività e il clima allegro sfocino in incomprensioni e litigi. E cosa si fa quando il litigio non si risolve per le vie brevi? Si chiama “miocuggino”, come accaduto in Seconda Categoria Piemonte, con la squalifica per due gare comminata a Marco Nizza della Spinettese 2013 “per ...