Verso Pontedera | la prestazione contro la Spal cambia le gerarchie Agyemang manda in crisi Boscaglia Sulla sinistra più lui o Martina?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dubbi sulle fasce, per l’Ancona di mister, in vista della trasferta di, Clemente o Barnabà. Ieri il terzino sinistro che sabato aveva dato forfait prima della partita, cedendo il posto ad, ha lavorato con il gruppo, apparentemente ristabilito dal fastidio che gli aveva impedito di scendere in campola. Però l’ex Imolese che lo ha sostituito è stato protagonista di una prova di ottimo livello, sia in fase difensiva sia quando s’è sganciatofascia sfruttando la sua velocità. Giuseppelaè stato tra i dorici che sembrano aver beneficiato maggiormente dell’arrivo di Roberto. ...