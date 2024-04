(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il calcio torna ad interrogarsi sui rischi deineurologici per i traumi cranici con idi. Il 'j'accuse' arriva da, giocatore francese oggi al Manchester United, in un'intervista con 'L'Equipe'. "Ho accusato diverse commozioni cerebrali nella mia carriera", ha raccontato il. "Se ripenso al passato mi rendo contro di aver giocato due delle partite più brutte della sua carriera pochi giorni dopo aver subito un colpo di", ha aggiunto il campione del mondo con la Francia nel 2018, vicecampione del mondo nel 2022. Le partite 'incriminate' sono Francia-Germania nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2014 e poi quando ha giocato con il Real Madrid, gli ottavi della Champions ...

Amadeus si prepara ad assumere il ruolo di conduttore nella 74esima edizione del Festival di Sanremo, un appuntamento di grande risonanza nel panorama italiano. In una recente intervista concessa a ... (youreduaction)

Troppi danni per i colpi in testa, la denuncia del calciatore Raphael Varane - (Adnkronos) - Il calcio torna ad interrogarsi sui rischi dei danni neurologici per i traumi cranici con i colpi di testa. Il 'j'accuse' arriva da Raphael Varane, giocatore francese oggi al Manchester ...reggiotv

danni climatici e catastrofi ambientali: premi assicurativi alle stelle. Troppe perdite Niente più polizze nei posti a rischio - Il mercato delle assicurazioni sempre più attento ai cambiamenti climatici. Ci sono compagnie che non accettano polizze in posti a rischio ...firstonline.info

Asse mediano: Troppi incidenti e poca sicurezza - Spesso si tratta di tamponamenti senza particolari conseguenze, per fortuna, per quanto riguarda i feriti. Ingenti invece i danni ai mezzi coinvolti e soprattutto enormi i disagi al traffico. Eppure ...unionesarda