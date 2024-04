(Di mercoledì 3 aprile 2024)– Aè il giorno dei The, che si regala un-evento aldi, dopo un anno da incorniciare. Il gruppo capitanato da Stash Fiordispino negli ultimi mesi sta inanellando un successo dietro l’altro, da “ItaloDisco” (chi non ha canticchiato il ritornello tormentone “Questa non è Ibiza”?) alla canzone portata a Sanremo, “Un ragazzo, una ragazza”,questa una hit (sebbene sia arrivata solo al sedicesimo posto al Festival). Per Stash e compagni una consacrazione, in uno dei templi della musica milanese e italiana: “Ho dormito poco – ha scritto in una storia il frontman –.farò ilpiù importante della mia vita fino a qui”. E quello di questa per Stash Fiordispino, Alex ...

Presentato il cartellone del Roma Summer Fest 2024 che si terrà da giugno a settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, nel cast dai Take That ai Blue , da Loredana Bertè ai The ... (spettacolo.eu)

Finite le feste pasquali non può mancare il ritorno de Le iene , il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, che riprende la sua canonica prima serata con la puntata in programma per ... (dilei)

The Kolors oggi concerto, prima volta al Forum di Assago. A Milano anche Geolier. Scaletta canzoni e ospiti di stasera - Data evento per la band reduce da una stagione d’oro: dal tormentone “Italodisco” a “Un ragazzo una ragazza”. Sul palco milanese tante guest star: dal rapper di “I p’ me, tu p’ te” a Umberto Tozzi e I ...ilgiorno

The Kolors in concerto il 3 aprile al Forum di Assago: ospiti speciali Geolier, Irama e Umberto Tozzi. Scaletta e info - La band per la prima volta sul palco di Assago. Stash: «Guardavamo il palazzetto e ci chiedevamo quando sarebbe toccato a noi esibirci.È da brividi» ...milano.corriere

Stash (The Kolors): “Capisco chi lascia. Noi, no. È una questione di stress” - Non è Ibiza, come cantano da mesi. Ma è il Forum di Assago, prima volta per i The Kolors, questa sera su un palco sognato da anni (“da quando ne avevo 18 e sono arrivato a Milano” racconta Stash, il ...ilfattoquotidiano