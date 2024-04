The Fall Guy | il regista | Voglio farne il nuovo Arma letale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 aprile 2024) David Leitch, al timone del film con Emily Blunt e Ryan Gosling, ha svelato la propria ambizione. David Leitch ha intenzione di trasformare TheGuy in un franchise con un obiettivo ben preciso. Il film sarà disponibile dal 1° maggio nelle sale e nel caso riuscisse a raggiungere un buon successo potrebbe diventare il primo capitolo di unfranchise. "So di intraprendere un viaggio con questi personaggi per diversi film.numeri alla. Amo così tanto queste persone e anche questi personaggi... Se potessi lavorare con questo cast e questi attori in questo mondo che io e Kelly McCormick, produttrice e moglie di Leitch conosciamo così bene. Sì, sarebbe fantastico. Spero che la …