Silent Hill 2 | State of Play per il remake in arrivo?

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In una giornata di rumor, torna a farsi vivo Jeff Grubb: possibileofincon novità sull’attesodiAbbiamo dato voce ai rumor di Tom Henderson, ed è più che normale che ora tocchi a Jeff Grubb stare sotto i riflettori: il prolifico e gioviale insider ha delle indiscrezioni suldi2, in questo caso per una comparsata in un apparentemente non lontanoof. Il gioco ha recentemente ricevuto una valutazione per l’età minima consigliata dall’ESRB (l’equivalente americano del PEGI) e, poco sorprendentemente, il rating è M (18+ da noi). Ora, nel podcast di Giant Bomb, Grubb ha rincarato la dose riportando le ultime (e, come spesso avviene con ...

