Sensibilizzazione sull’autismo | grande successo per lo spettacolo organizzato dal Rotary Club Caserta

(Di mercoledì 3 aprile 2024). Un Teatro “Città di Pace” stracolmo ha ospitato, in occasione della Giornata die Consapevolezza, lomusicale dal titolo A.M.A. (Autismo Musica e Abbracci),dal“Terra di Lavoro 1954” e in particolare dalla Commissione D.E.I. (Diversità, Equità e Inclusione), in collaborazione con l’associazione “Il mio mondo esiste” di Chiara Guerriero, l’associazione “La Forza del Silenzio”, l’associazione “Ama” di Casagiove e la realtà sportiva Open. Loha visto esibirsi sul palco il Maestro Francesco Salinari, diplomato in pianoforte al conservatorio di Taranto, che ha eseguito assoli e ha accompagnato il coro Minipolifonicana ...

Siracusa. Giornata mondiale sull’autismo, all’ospedale Rizza una manifestazione per dire ‘Noi ci Siamo’ - In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo venerdì 5 aprile a partire dalle ore 9 nel piazzale del presidio ospedaliero A. Rizza in viale Epipoli a Siracusa si svolgerà una ...libertasicilia

Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: venerdì manifestazione dell’Asp di Siracusa nel piazzale dell’ospedale Rizza - Sarà una giornata di riflessione e di Sensibilizzazione sul tema della neuro-diversità ... la persona con disabilità Carmela Tata responsabile del Centro Diurno per l’autismo di Noto. Interverranno, ...siracusanews

GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA sull’autismo: LUCI BLU SU SCUOLA INFANZIA POGGIO PICENZE - L’AQUILA – La scuola dell’infanzia di Poggio Picenze (L’Aquila) in prima linea per la Sensibilizzazione. In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, ieri sera, l’edificio ...abruzzoweb