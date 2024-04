(Di mercoledì 3 aprile 2024) C’è una data per il ritorno del principe(nella foto) aatteso per il prossimo 8 maggio, giorno della funzione alla cattedrale St.Paul, in occasione del decimo anniversario degli Invictus Game, evento benefico ideato dal secondogenito di re. In quell’occasione è dato per certo un incontro dicon il papà malato di cancro, mentre sembra improbabile una visita ai principi del Galles – suo fratello William e sua moglie Kate Middleton – quest’ultima alle prese con un ciclo di chemioterapia dopo la scoperta di un cancro addominale.

Segnali di distensione,. Harry torna a Londra. Incontrerà re Carlo - Il principe Harry tornerà a Londra il 8 maggio per gli Invictus Games. Si prevede un incontro con il padre malato di cancro, ma non con il fratello William e Kate Middleton, impegnata in chemioterapia ...quotidiano

Telefonata Biden e Xi Jinping, Cina: “Taiwan è una linea rossa”/ Usa: “Preoccupa collaborazione con Russia” - Telefonata Biden Xi Jinping, Usa e Cina tentano distensione. Pechino: "Taiwan linea rossa da non superare" Washington: "Preoccupa collaborazione con Russia" ...ilsussidiario

William e Kate, prove di 'disgelo' con Harry: l'invito in Gb e il 'no' di Meghan - Sono due donne dai caratteri e dai vissuti molto diversi ma restano comunque molto in vista per gli amanti dei gossip e degli “intrighi” reali. Ovviamente stiamo parlando di… Leggi ...informazione