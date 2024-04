Porto Recanati, spiaggia distrutta dalle mareggiate. Il sindaco: «Chiediamo lo stato di emergenza» - Porto Recanati Spiaggia devastata dalle mareggiate, il sindaco di Porto Recanati chiede che venga riconosciuto lo stato di emergenza. La Pasqua avrebbe dovuto rappresentare l’inizio della bella ...corriereadriatico

Accoltella vicina alla schiena dopo una lite per futili motivi - Il fatto è accaduto nel centro di Porto Recanati (Macerata) verso le 15.30: i carabinieri della Stazione di Porto Recanati hanno in seguito denunciato in stato di libertà la 24enne. La donna ferita è ...ansa

Pasquetta di sangue: accoltella alla schiena la vicina di casa in pieno centro - Furibonda lite, scaturita per futili motivi, nel pomeriggio di lunedì a Porto Recanati, in provincia di Macerata. La vittima è ricoverata in ospedale, denunciata una 24enne ...ilrestodelcarlino