Perché Loredana Bertè e Renato Zero non si parlano da anni | i fatti dietro la lite | “Agli amici no”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ospite di Belve, il programma in onda su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani,ha rilasciato un’intervista a 360 gradi. Ha parlato della sorella Mia Martina, del naufragio del matrimonio con Bjiorn Borg e del rapporto con. Per il cantante ha avuto parole inattese. Le più toccanti, tuttavia, sulla sorella e sulla notte in cui morì. “Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. me ne pento amaramente,non posso rimediare”, ha raccontato in lacrime. >>“Fermiamoci qui”. E Tiberio Timperi, provato e in lacrime, interrompe la diretta de IVostri: cosa è successo Quindi ha affrontato il tema del matrimonio con il tennista svedese. “Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room ...