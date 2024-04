Perché hanno litigato Loredana Bertè e Renato Zero nel 1996 e le parole della cantante a Belve

Praticare l'astinenza sessuale sembra essere di gran moda anche tra i personaggi famosi. Da Flavia Vento a Luce Caponegro e Loredana Bertè , ecco le vip che per vari motivi hanno scelto la castità (ilgiornale)

Loredana Bertè e Renato Zero sono due delle voci più iconiche della musica italiana, nonché il simbolo di una spregiudicatezza più unica che rara. Non tutti sanno che in passato hanno litigato dopo ... (donnapop)