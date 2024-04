Napoli | Armi nel mirino dei controlli dei carabinieri Nella galleria Umberto fermato un 12enne armato

(Di mercoledì 3 aprile 2024)a tappeto deinell’area del centro storico die a Chiaia.un minorenne Ancorae ancora lateatro di vicende che iconoscono bene e che monitorano quotidianamente. É pomeriggio e i militari sorprendono unmentre si “divertiva” in compagnia di amici a brandire un coltello a farfalla. Il bimbo è stato affidato ai genitori mentre l’arma è stata sequestrata. I militari hanno incentrato i propri sforzi anche nelle zone della movida e, durante i, hannoa via Cavallerizza a Chiaia un 19enne incensurato. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una ...

Un’Atalanta che vince e convince a Napoli, dove finisce 3-0 per la squadra di Gasperini. Un bel modo per festeggiare il 33esimo compleano per Marten De Roon : “Questa vittoria è il miglior regalo di ... (sportface)

Napoli, a 12 anni girava armato in centro con un coltello a farfalla - E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri nel pieno centro di Napoli, nella Galleria Umberto ... anche nelle zone della movida e anche in questo caso sono state trovate Armi. In via Cavallerizza a Chiaia ...blitzquotidiano

Boom turisti a Napoli, Armato “Porteremo i visitatori in tutta la città ma non possiamo vietare il lugomare a Pasquetta” - «Vuol dire che non è più una questione di grandi eventi straordinari come lo scudetto ma che Napoli è una destinazione preferita, ambita e gradita».napoli.repubblica

A 12 anni armato di coltello in Galleria a Napoli - Proseguono a Napoli i controlli dei carabinieri nelle zone della movida e del centro storico della città. Nel corso di uno di questi, dettaglia una nota ...ilfattovesuviano