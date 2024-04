Machete | Robert Rodriguez chiarisce le dichiarazioni di Danny Trejo | Ho ancora i diritti della saga

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il registaha voluto chiarire alcunerilasciate dasullacinematografica diha voluto chiarire alcunediriguardanti ladi, smentendo di aver venduto i. L'attore, parlando con Rob Zombie in una conversazione realizzata per il magazine Interview, aveva infatti sostenuto che era improbabile la realizzazione di un sequel a causasituazione. Ledell'attoreaveva spiegato: "Immagino che...

