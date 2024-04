L’Ue sempre più in guerra | un militarismo così mostruoso da seppellire ogni litania europeista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) di Matteo Bortolon Nel romanzo 1984 di G. Orwell la società è dominata da tre slogan: “Laè pace”, “La libertà è schiavitù” e “L’ignoranza è forza”. È difficile non pensare al primo di essi considerando che l’aiuto militare all’Ucraina è stato erogato da un fondo chiamato “European Peace Facility” per l’acquisto di armi. Dal marzo 2022 la Ue si è allineata alle forze più oltranziste nel conflitto con la Russia, rinunciando a giocare alcun ruolo diplomatico a favore di una cessazione delle ostilità e cercando maldestramente di camuffare la negazione dei suoi ideali di pace (in larga parte fasulli) con la narrativa della difesa della “democrazia e sovranità ucraina”. Varrebbe la pena di ricordare che a fronte dicritica sostanziale sulla Ue nel decennio corso veniva tirata fuori la pace come suo presunto valore orientativo che avrebbe dovuto ...