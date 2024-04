Ilaria Salis | Elly Schlein incontra il padre Sul tavolo due strade per candidarla alle prossime elezioni europee

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La segretaria del Pdhato il papà di. L’indiscrezione è di Repubblica, insieme all’ipotesi di una candidatura per ledella donna attualmente in carcere a Budapest. Il quotidiano parla di una stretta del Pd sulle liste, con la segretaria che potrebbe rinunciare alla corsa da capolista e la possibilità perdi essere presentata nelle isole. Fonti del Pd precisano che l’incontro con ilRoberto è avvenuto per parlare della «situazione incresciosa in cui si trova la figlia». Qualche giorno fa l’ex segretario Nicola Zingaretti, oggi deputato e presidente della Fondazione Demo, aveva commentato positivamente della docente. «Quello che sta passando – ha dichiarato – è una vergogna, e facciamo bene a tenere ...

