Il papà di Pulisic | “Ama il Milan e vuole restare Su Zirkzee …”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Markdi Christian, attaccante del, ha parlato della prima annata del figlio in rossonero. Gasando i tifosi del Diavolo

Pulisic, il padre e agente: "Cardinale decisivo per lo sbarco a Milano No, Pioli": Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, papà Pulisic ha rivelato un aneddoto riguardante la scelta di sbarcare a Milano del figlio: "Non abbiamo sentito Cardinale. Christian è stato ...

Milan, papà Pulisic: "Il retroscena sulla chiamata con Pioli": Mark Pulisic, padre di Christian, ha parlato dell'arrivo di suo figlio al Milan sotto la guida di Stefano Pioli Il padre di Christian Pulisic, di nome Mark, ha parlato a Soccer Unplugged di alcuni argomenti riguardanti l'esterno del Milan. ARRIVO AL MILAN ...