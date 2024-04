(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Vittoria di platino dello Spezia,leper la. Tutti uniti crediamoci, d’obbligo vincereil Lecco". Ialper i tre, seppur scossi dal malore che ha colto un supporter in gradinata: "Un plauso alla gente spezzina che ha preteso il fermo della gara". Felice Daniele Menchini: "Finalmente è arrivato un successo estremamente prezioso, corroborato da una prestazione all’altezza, soprattutto nel secondo tempo. La vittoria è assolutamente meritata. ...

I settemila tifosi aquilotti presenti al ‘Picco’ esultano per i tre punti d’oro conquistati dalle Aquile contro l’Ascoli. Crescono le speranze per la salvezza diretta - Tutti uniti crediamoci, d’obbligo vincere contro il Lecco". I settemila tifosi aquilotti presenti al ‘Picco’ esultano per i tre punti d’oro conquistati dalle Aquile contro l’Ascoli, seppur scossi dal ...msn

Quasi duemila biglietti staccati per Spezia-Ascoli: oltre seimila i tifosi attesi a Pasquetta - Dalle Marche in arrivo 500 tifosi, numeri destinati a crescere. Lo Spezia spera di poter raggiungere quota 7000 spettatori per un match cruciale ...cittadellaspezia