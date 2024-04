Giusy Ferreri | Il meglio di te e la musica come rivoluzione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Il cinema?ladovrebbe essere insegnata a scuola". La nostra intervista a, alla sua prima cinematografica con il brano originale Ildi te, protagonista nell'omonimo film con Maria Grazia Cucinotta. In onda su Rai1 il 3 aprile. Tra il passato ed il perdono, tra l'amore e la speranza. Sotto, tra le corde dell'anima, una coesione d'intenti, dove gli elementi confluiscono in uno spartito die di parole. Dopo il passaggio in sala, ecco su Rai1 (e su RaiPlay) Ildi te (qui la nostra recensione), diretto da Fabrizio Maria Cortese. Protagonisti, Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta: si sono amati, si sono lasciati e, poi, si sono ritrovati. Ma se la vita non gira maivorremmo, ecco che il destino ci mette ...