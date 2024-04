Due forti scosse di magnitudo 7 4 e 6 5 a largo dell’isola di Taiwan

L’epicentro in mare, a una profondità di 34,8 chilometri, la seconda a pochi chilometri della prima, a una profondità di 11.8 km. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e più di 50 feriti. I voli ... (corriere)

(Adnkronos) – Dopo una Pasqua con l'Italia divisa in due dal punto di vista meteo, con pioggia e neve in montagna al Nord e il vento caldo del Sahara al Centro-Sud, si prevede anche per oggi, lunedì ... (webmagazine24)