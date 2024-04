‘Domeniche al Museo’ | al Teatro Romano la rievocazione storica dei Sanniti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 7 aprile alle ore 11,00 presso ildi Benevento, in occasione delle “Domeniche al Museo”, si svolgerà unadel popolo sannita e delle maschere gladiatorie, curata dall’Associazione Benevento Longobarda, affiancata dall’associazione Renactment Society, in collaborazione con la Direzione del. Dopo una introduzione da parte dell’avvocato Mario Collarile, massimo esperto di storia dei gladiatori e del loro rapporto con la città di Benevento, verranno presentati gli equipaggiamenti militarie verranno simulati dei combattimenti, ovvero dei ludi funerari, che daranno vita al fenomeno della gladiatura. Come tutti sanno, infatti, i primi gladiatori erano solo ed esclusivamente guerrieri ...