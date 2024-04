(Di mercoledì 3 aprile 2024) La serie è uno spin-off diretto della serie con Tom Sturridge Netflix ha diffuso in streaming ildiBoyndo al contempo il legame tra la serie e The, entrambe tratte dalle opere di Neil Gaiman. La serie seguirà Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), due fantasmi adolescenti che si uniscono per risolvere i misteri del mondo soprannaturale. Il debutto della serie è previsto per il 25 aprile. In che modoBoye Thesono collegate? Dopo le picciole anticipazioni dei mesi scorsi ildà un'idea concreta di ciò che possiamo aspettarci di vedere nel corso degli otto episodi. L'umorismo …

La serie tratta da Gaiman sarà in qualche modo collegata all'altra serie Netflix tratta dall'autore britannico anche se non in maniera esplicita L'universo Sandman di Netflix si espanderà con Dead ... (movieplayer)

L'universo di The Sandman si sta per espandere con una nuova serie Netflix tratta dai fumetti di Neil Gaiman: Dead Boy Detectives . Si tratta di un titolo supernatural, composto da otto episodi ... (today)

Dead Boy Detectives, la nuova serie in arrivo su Netflix - Dopo il successo di The Sandman, arriva su Netflix Dead Boy Detectives, la nuova serie ispirata all'universo dell'omonimo comic book ...cinefilos

Dead Boy Detectives: il trailer ricco di azione svela il collegamento con The Sandman - Beth Schwartz, invece, ha una buona padronanza delle sequenze d'azione, grazie alla sua esperienza in Arrow, e ha esercitato le sue capacità di narrazione fantasy in Sweet Tooth. Il duo di showrunner ...movieplayer

Prince of Persia: un roguelite in arrivo dallo sviluppatore di Dead Cells - Lo sviluppatore indie che ha dato i natali a Dead Cells potrebbe mettersi al timone di un nuovo Prince of Persia, secondo un rumor.tuttotek