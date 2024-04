Csm | sfida tra big per due Procure del Nord | a Torino è in vantaggio Bombardieri | i milanesi Romanelli | Fusco e Dolci puntano a Bergamo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ci sono vari pezzi da novanta nell’elenco di candidati tra cui, nei prossimi giorni, la Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura dovrà scegliere i nuovi procuratori di. I vertici dei due uffici inquirenti, tra i più importanti delItalia, sono scoperti dall’estate dell’anno scorso, dopo i rispettivi pensionamenti di Anna Maria Loreto e Antonio Chiappani. Per quanto riguarda la città della Mole, sono ben dieci gli aspiranti alla successione di Loreto, prima donna nominata alla guida di una Procura distrettuale (cioè avente sede in un capoluogo di Corte d’Appello) nel 2019. In corsa quattro dei sei attuali procuratori aggiunti: la reggente Enrica Gabetta, Cesare Parodi, Patrizia Caputo e Marco Gianoglio (il pm che ha coordinato l’indagine sulle plusvalenze della Juve e ora segue quella ...

